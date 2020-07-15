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Полиция нашла бизнесмена, которого похитили две недели назад

Полицейские освободили бизнесмена, которого две недели держали в неволе Фото из открытых источников

Похитители задержаны

Полиция освободила бизнесмена, которого похитили в Киеве 1 июля. Об этом на своей Twitter-странице сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Полиция освободила бизнесмена по фамилии Ткаченко, которого похитили в Киеве 1 июля.

По информации главы МИД, коммерсанта две недели держали в наручниках в подвале.

Все три похитителя уже задержаны.

 

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Ранее сообщалось, что в Донецкой области задержали командира взвода тактической полиции, двух его подчиненных и патрульного полицейского за сбыт наркотических средств, похищение людей, превышение полномочий и вымогательство.

 

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