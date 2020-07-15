Полиция нашла бизнесмена, которого похитили две недели назад
Похитители задержаны
Полиция освободила бизнесмена, которого похитили в Киеве 1 июля. Об этом на своей Twitter-странице сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Полиция освободила бизнесмена по фамилии Ткаченко, которого похитили в Киеве 1 июля.
По информации главы МИД, коммерсанта две недели держали в наручниках в подвале.
Все три похитителя уже задержаны.
В результате четких и слаженных действий полиции только что, был освобожден предприниматель С. Ткаченко, которого похитили в Киеве 1 июля.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 15, 2020
Две недели его держали в наручниках в подвале. Трех злоумышленников задержали.
Предприниматель возвращается к своей семь’й.
Спасибо полицейским за службу! pic.twitter.com/7kis5TTy82
Ранее сообщалось, что в Донецкой области задержали командира взвода тактической полиции, двух его подчиненных и патрульного полицейского за сбыт наркотических средств, похищение людей, превышение полномочий и вымогательство.