Полиция начала уголовное производство по факту пожаров в Чернобыльской зоне

По состоянию на утро понедельника, новых очагов возгорания не обнаружено

Сотрудники Национальной полиции начали уголовное производство по факту возникновения пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, по состоянию на 10:00 6 апреля новых очагов возгорания на территории области не выявлено. Для обуздания огня и ликвидации задымления задействованы авиация и спецтехника. Сейчас там работают подразделения ГСЧС. Сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС обеспечивают охрану публичного порядка и контрольно-пропускной режим.

Как сообщают ГСЧС по состоянию на 7:00 6 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжают ликвидировать два очага пожаров, а именно:

между с. Владимировка и с. Октябрьское Котовского лесничества на площади около 20 га. К тушению привлечены 124 чел. и 28 ед. техники, из них от ГСЧС 74 чел. о/с и 15 ед. техники (в том числе 2 самолета АН – 32П и вертолет МИ - 8). Всего с начала работ авиацией ГСЧС осуществлено 42 сбросы воды (174 тонны), из них вертолетом МИ-8 – 27 сбросов, самолетами АН-32П – 15 сбросов;

вблизи с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га. К тушению привлечено 14 человек. и 4 ед. техники, из них от ГСЧС 7 чел. о/с и 2 ед. техники. В 20 час. 45 мин. пожар локализован.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев – 0,014 мР/ч, Киевская область – в пределах 0,012 мР/ч, в г. Чернобыль – 0,020 мР/ч).

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения возник в субботу 6 апреля, тогда огонь охватил 20 гектаров леса.