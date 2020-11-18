Полиция ищет двух братьев - предполагаемых организаторов громкого убийства в Херсоне

Сергея и Дмитрия Кальченко подозревают в организации убийства Игоря Пащенко

Игорь Пащенко Фото из открытых источников

Полиция Херсонской области объявила в розыск двух подозреваемых в организации заказного убийства бизнесмена Игоря Пащенко в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Согласно сообщению, правоохранители разыскивают двух братьев, жителей города Херсон, Сергея и Дмитрия Кальченко.

"Кальченко Сергей Николаевич, 1984 г. р. на вид 30-35 лет, рост 180-185 см, спортивного телосложения, лицо овальное, скуластое, выступающий подбородок, волосы темные, короткие, глаза темные, брови темные, густые, дугообразные, нос прямой с изогнутой спинкой, уши прилегающие, губы полные. Особые приметы: имеются родинки на подбородке слева и родинка на правой щеке размером до 0,5 см.

Кальченко Дмитрий Николаевич, 1977 г. р. на вид 40-45 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, лицо овальное, скуластое, выступающий подбородок, волосы темные, короткие, глаза темные, брови темные, густые, дугообразные, нос прямой с изогнутой спинкой, уши прилегающие, губы средней полноты", - отметили в полиции.

Сергей Кальченко Нацполіція

Дмитрий Кальченко Нацполіція

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Напомним, 24 апреля 2018 года в Днепровском районе Херсона мужчина, который впоследствии скрылся с места преступления, застрелил известного в Херсоне бизнесмена Игоря Пащенко.