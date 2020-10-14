Полицейские напали на журналиста "Большого Киева" во время съемок сюжета, - СМИ

В Киеве 13 октября во время съемок сюжета о возможных махинациях бывшего заместителя министра информационной политики, члена Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов Татьяны Поповой и ее семьи, сотрудник полиции напал на журналиста "Большого Киева". Об этом говорится на сайте издания "Большой Киев" .

Инцидент произошел в помещении БЦ "Инкреастар" по ул. Сурикова, 3 (которое связывают с бизнес-активами семьи Поповой – ред.), во время проведения обыска следователями Главного управления Национальной полиции Украины в рамках уголовного производства, инициированного фирмами, подконтрольными семье Татьяны Поповой.

Несмотря на неоднократные требования участников следственного действия показать определение суда о разрешении на проведение обыска, следователи так его и не продемонстрировали. Лишь двое правоохранителей представились и указали свои должности.

Довольно интересный факт: следователями было продемонстрировано постановление о проведении осмотра имущества, с указанием конкретного перечня, что якобы принадлежит ООО "Медиа Эксперт Плюс" и находится по адресу БЦ "Инкреастар".

Однако фактически следователи, прикрываясь определением суда об осмотре, проводили обыск бизнес-центра "Инкреастар", а следователи заявляли об изъятии имущества и документов, которые будут ими обнаружены.

Один из следователей, который не назвался, начал вести себя агрессивно и препятствовал журналисту выполнять свои обязанности, применяя грубую физическую силу, выталкивая подальше от кабинета, где проводился обыск. Этот момент зафиксирован на камеру.

Журналистом была подана жалоба на горячую линию Национальной полиции о препятствовании журналистской деятельности и установлении личности нападавшего, который называл себя следователем.

В целом фактическое проведение обыска происходило не в соответствии с постановлением суда, а в соответствии с указаниями представителей ООО "Медиа Эксперт Плюс", которое связано с семьей Поповых, и неизвестных лиц, с которыми в телефонном режиме консультировались следователи.

Как известно, до недавнего времени Татьяна Попова не имела права покидать территорию Украины и даже находилась в розыске из-за долговых обязательств в несколько миллионов долларов перед одним из украинских банков. В августе 2020 года в СМИ появилась информация, что Татьяне Поповой удалось добиться исключения сведений о себе из базы лиц, скрывающихся от правоохранительных органов.

В апреле 2007 года ООО "Захидбудинвест Компани Консалтинг" (которое, по данным сервиса YouControl, принадлежит семье Татьяны Поповой, в частности, среди его участников и руководителей в разное время были как сама Татьяна Валерьевна, так и ее отец, Попов Валерий Васильевич) был заключен договор ипотеки, предметом которого было нежилое здание, расположенное на улице Сурикова, 3, в Киеве, общей площадью более 6 тысяч квадратных метров – в рамках обеспечения кредитного договора с ПАО "Райффайзен Банк Аваль" на сумму около $7 млн. По этому же договору Татьяна Попова выступала в роли поручителя.

В предусмотренный договором срок должник и поручитель не вернули полученные средства, кроме того – пытались разными путями избежать ответственности за нарушение финансовых обязательств. В свою очередь банк обратился в суд, выиграв три дела, в частности, в Верховном Суде.

Татьяну Попову и подконтрольные ей организации суд обязал вернуть средства, включая сумму процентов и штрафных санкций, а также помещения бизнес-центра (где и происходил обыск – ред.). Но ООО "Западстройинвест Компани Консалтинг "провело реконструкцию нежилого здания, переданного в ипотеку ПАО "Райффайзен Банк Аваль", с целью вывода его из-под ипотеки. В ходе реконструкции была формально увеличена площадь бизнес-центра и было разделено его на два, формально отдельные здания, одно из которых позже было передано в собственность третьим лицам, а впоследствии перепродано.

Банк вновь был вынужден обратиться в суд, который пришел к выводу, что реконструкция помещений, которые были предметом ипотеки, проведена незаконно, как незаконными были и их разделение, переуступка и перепродажа, а за ПАО "Райффайзен Банк Аваль" признал право ипотеки на все здание Это решение впоследствии было оставлено в силе апелляционной и кассационной инстанцией.

Пока продолжались судебные споры, в отношении ООО "Западстройинвест Компани Консалтинг" было начато дело о банкротстве. Примечательно, что инициатором этого банкротства выступило ООО "Медиа Эксперт Плюс", одним из учредителей которого является Попова Наталья Павловна и которое ранее выступало в роли инвестора уже описанной реконструкции нежилого здания, которая была предметом ипотеки.

В ходе рассмотрения дела о банкротстве ООО "Захидбудинвест Компани Консалтинг" судами установлено, что Соломенским управлением полиции Киева ведется досудебное расследование по уголовному производству № 12016100000000554 по заявлению ПАО "Райффайзен Банк Аваль" относительно незаконных действий служебных лиц ООО "Захидбудинвест Компани Консалтинг" в отношении предмета ипотеки – нежилого здания, расположенного по улице Сурикова, 3, в Киеве.

После многолетней безуспешной судебной тяжбы в конце 2018 года "Райффайзен Банк Аваль" уступил право долговых требований иной структуре.

Теперь подконтрольные семье Поповой фирмы открыли уголовное производство, с помощью которого пытаются дестабилизировать работу офисного центра и компаний, которые законно арендуют помещения.