Покушение на генерала СБУ: Нескоромного объявили в розыск и проверяют на госизмену

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Бывший заместитель главы СБУ находится во всеукраинском и межгосударственном розысках

Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-заместителя главы ведомства Дмитрия Нескоромного и проверяет пленки, на которых он может фигурировать, на нарушение закона о государственной измене. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий прессслужбы СБУ.

Отмечается, что где именно находится Нескоромный, пока не установлено. "Следователи ГСУ СБУ объявили Нескоромного в розыск. Его местонахождение не установлено. Следователи, кроме того, анализируют материалы, опубликованные в СМИ, о наличии в действиях Дмитрия Нескоромного признаков совершения преступления предусмотренного статьей 111 УК Украины – государственная измена", – говорится в сообщении.

Как рассказали в СБУ, Нескоромного объявили во всеукраинский и межгосударственный розыск.

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Напомним, 23 января Служба безопасности Украины заявила о задержании своего сотрудника по подозрению в подготовке заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Позже стало известно, что сотруднику Службы безопасности Украины, которого задержали по делу о подготовке убийства коллеги, может грозить пожизненное заключение. В частности, его действия квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса. В тот же день суд установил задержанному меру пресечения.