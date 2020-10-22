Пока мы рисуем "красные линии", люди на Донбассе интегрируются в другую сторону, – Сивохо

Сергей Сивохо 112.UA

Путей по реинтеграции Донбасса у Украины немного, поэтому нужно садиться и говорить

Пока Украина рисует какие-то "красные линии" и условия, люди на Донбассе постепенно интегрируются в другую сторону. И это мы их туда толкаем своим бездействием и своей риторикой.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявил бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо.

Комментируя заявление вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова о том, что полноценная реинтеграция ныне оккупированных территорий обратно в состав Украины продлится минимум 25 лет, Сивохо заметил, что его пугают такие цифры и он очень надеется, что Резников имел в виду такую длинную реинтеграцию после возвращения Донбасса в состав Украины.

"Такую, которая сегодня происходит в Германии. Потому что мы прекрасно знаем, что восточные и западные немцы до сих пор между собой не очень ладят. Но цифра страшная", — сказал Сивохо.

В то же время он добавил, что Украине сейчас еще рано говорить о реинтеграции, потому что власть сегодня очень сильно "тормозит" в вопросе мирного процесса.

"Мы заявляем о ремиссии Минских соглашений, уже заговорили о "стокгольмском формате", но с каждым днем у нас реинтеграция неподконтрольного Донбасса все откладывается. И пока мы рисуем какие-то "красные линии" и условия, люди там постепенно интегрируются в другую сторону. И это мы их туда толкаем. Своим бездействием, своей риторикой", – заявил он.

Кроме этого Сергей Сивохо подчеркнул, что путей по реинтеграции Донбасса у Украины немного. А для того, чтобы диктовать свои условия, продолжил он, нужно выиграть войну, которую Украина вести не готова.

"Поэтому нужно садиться и говорить. Это наши люди. Нет ничего плохого в том, чтобы прийти к консенсусу", – сказал Сивохо.

Он также отметил, что сам не готов стать участником переговорного процесса по Донбассу. Сивохо подчеркнул, что вернется разве что на должность, которая будет предусматривать какие-то конкретные полномочия.

Новости по теме: Реинтеграция Донбасса: Доклад Международной кризисной группы ICG

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что для того, чтобы достичь мира на востоке Украины, власть должна принять пакет законов о реинтеграции региона.

По его словам, вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным и должен содержать:

прекращение боевых действий;

проведение выборов на подконтрольных территориях;

формирование исполнительной власти на неподконтрольных территориях;

принятие пакета законов экономического характера (в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса)

"Это огромный массив документов, который содержит период войны, после войны, и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", — отметил Кравчук.