Похищение юриста в Киеве: Правоохранители сообщили о подозрении Микитасю

Максим Микитась Obozrevatel

К похищению были привлечены члены преступной группировки

Бывшему владельцу компании "Укрбуд", фигуранту дела о хищении имущества Нацгвардии Максиму Микитасю сообщили о подозрении относительно похищения юриста в столице. Об этом сообщает пресслужба Национальной полиции.

Согласно сообщению, инцидент произошел в начале декабря, когда четыре человека похитили юриста компании, которая предоставляла юридические услуги подозреваемому. Потерпевшего заставили написать долговую расписку на 800 тыс. долларов США. Через несколько часов правоохранители задержали исполнителей, а впоследствии установили и непосредственного заказчика преступления.

Во время следствия было установлено, что заказчиком оказался владелец известной строительной компании, а организатором - лидер преступной группировки, который сейчас находится под стражей за совершение убийства.

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Как отмечается, похищение юриста фирмы, которая оказывала услуги заказчику и его компании, было тщательно спланировано, а злоумышленники готовились к преступлению в несколько этапов.

Сейчас на основании обоснованных доказательств заказчику - владельцу известной строительной фирмы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (похищение человека) и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

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Напомним, 8 декабря Киеве правоохранители задержали преступную группу, которая похитила юриста столичной компании та требовала от него 800 тысяч долларов несуществующего долга.