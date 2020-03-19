Пограничники задержали мужчину, который через речку Тиса пытался переправить в Румынию медицинские маски

ГНСУ

Злоумышленник попытался скрыться, однако пограничники осуществили предупредительный выстрел и задержали его

Пограничники задержали 29-летнего жителя Рахова во время попытки переправить в Румынию медицинские маски через реку Тиса.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Как отмечается, его заметили во время патрулирования украинско-румынского участка границы, пролегающей по реке Тиса - мужчина выходил из воды в гидрокостюме.

Позже, он так и не остановился на просьбу пограничников и попытался скрыться, но они осуществили предупредительный выстрел, догнали и задержали нарушителя.

Сам задержанный заявил, что является гражданином Украины, но документов при себе не имел.

Сейчас для выяснения всех обстоятельств правонарушения задержанного доставили в пограничное подразделение.

Известно, что суд назначил ему административное наказание в виде 10 суток ареста.

Напомним, ранее сообщалось, что в Милане оштрафовали 53-летнюю гражданку Украины, которая незаконно продавала медицинские маски на улице.