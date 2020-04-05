Пограничники обнаружили трех украинцев, которые хотели сбежать за границу, чтобы не соблюдать режим самоизоляции

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До этого они подписали документ касательно обязательной самоизоляции

Сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили трех украинцев, которые пытались уехать из Украины за границу вопреки карантинному режиму и самоизоляции.

Об этом сообщили в ГПСУ.

Как отмечается, на украинцев, которые вопреки взятым на себя обязательствам и собственноручно подписанным соглашениям нарушили правила обязательной самоизоляции, были составлены административные материалы по ст. 44-3 КУпАП (нарушение правил относительно карантина людей).

Известно, что двух человек обнаружили в пунктах пропуска "Бачевск" и "Сеньковка", еще одного остановили в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией.

"Пограничникам трижды пришлось завернуть с границы наших соотечественников в течение прошлых суток, ведь они нарушили сроки самоизоляции", - говорится в сообщении.

В настоящее время ГПСУ сообщила об обнаружении правонарушения сотрудников Национальной полиции.

Теперь дальнейшую судьбу граждан решит суд.

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В ГПСУ подчеркнули, что за нарушение правил относительно карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, налагается штраф на граждан от 17 до 34 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что людям на самоизоляции можно выходить из дому дважды в неделю.

Также известно, что украинку, которая после возвращения из Таиланда нарушила режим самоизоляции, оштрафовали на 17 тыс. гривен.