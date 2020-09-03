Погибших среди жителей в результате пожаров в Луганской области нет, – председатель ОГА

Глава области опроверг ранее распространенную информацию о жертвах

Пожар в Луганской области ГСЧС



Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай опроверг информацию о якобы наличии жертв в результате лесных пожаров в области. Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает пресс-служба ведомства.

По словам главы области, в регионе поврежден только один дом. "Погибших на сегодня нет. Поврежден один дом, его владельцам будет подготовлена соответствующая выплата", – сказал Гайдай. Отмечается, что огонь начал распространяться со стороны временно неподконтрольной территории.

Сейчас известно, что в область прилетели министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и министр обороны Андрей Таран. "Уже на месте, в Станично-Луганском и Новоайдарском районах, мы решим, какого объема необходима помощь Луганщине от Кабинета Министров Украины", – сказал Резников. Кроме того, он добавил, что пункт пропуска на КПВВ "Станица Луганская" работает в штатном режиме, несмотря на близость пожаров.

Напомним, сегодня утром, 3 сентября, появилась информация, что в Луганской области в результате пожаров погиб один человек еще двух человек госпитализировали с ожогами разных степеней тяжести.

Позже стало известно, что один из военных, которые боролись с пожарами, пропал без вести. По словам министра, не исключено, что военнослужащий погиб.