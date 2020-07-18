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Погибли 6 человек, еще 3 ранены: В Одесской области произошло ужасное ДТП

Фото из открытых источников

Спасатели деблокировали тела погибших из искореженных авто

В субботу утром, 18 июля, в Одесской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек, а еще троих госпитализировали с травмами. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

Как отмечается, трагедия произошла примерно в 07:46 вблизи села Сафьяны Измаильского района. 

"Произошло столкновение двух легковых автомобилей, вследствие чего погибли 6 человек и 3 человека госпитализированы, из них 1 ребенок 2018 г.р.", – отметили в ГСЧС. 

Также в результате столкновения произошла значительная деформация автомобилей. В связи с этим спасателям пришлось деблокировать тела погибших из искореженного транспорта. К этой операции было привлечено 6 спасателей из личного состава и две единицы спецтехники. 

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К слову, другие обстоятельства смертельного ДТП не сообщили, в полиции области также пока не комментировали произошедшее. 

Напомним, 15 июля еще одна смертельная авария случилась в Киевской области. Так, в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли двое человек, еще одного пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали.

Перед этим в Каменском районе Черкасской области произошло ДТП с участием автоцистерны, перевозившей горючее. Авария впоследствии переросла в пожар.

 

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