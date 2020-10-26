Поездом из Луганской области за 500 грн ехали голосовать в Киевскую: Полиция разоблачила очередную "карусель"

Выборы завершились Фото из открытых источников

Задержаны четверо человек, которым грозит до 7 лет лишения свободы

Силовики задержали группу лиц, которые свозили людей из Луганской области для участия в голосовании за конкретного кандидата в Киевской, сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Отмечается, что преступники организовали схему подкупа жителей Луганской области. Сейчас задержали четырех человек, они находятся в изоляторе временного содержания. Им грозит до семи лет лишения свободы.

По данным полиции, один из фигурантов дела обратился к своему товарищу с предложением подзаработать. Для этого нужно было найти как можно больше людей, которые бы согласились поехать в Киевскую область и проголосовать.

После этого обращения мужчина взял себе в помощники жену и сына, которые совместно и нашли 28 человек. Последние за 500 грн согласились "поддержать" кандидата.

Организаторы приобрели билеты своим "избирателям" на поезд в столицу и встретили их на микроавтобусе. Повезли жителей Луганской области в село Гатное Киево-Святошинского района.

По дороге их остановили правоохранители. Всех участников "карусели" и водителя автобуса доставили в отдел полиции.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 25 октября, в Киеве и двух областях Украины правоохранители зафиксировали так называемую карусель — метод фальсификации выборов.

Кроме этого, в Одесской области был задержан гражданин России, подозреваемый в "карусели" избирателей в этой области. По данным полиции, участники преступления получили по 400 гривен.

Напомним, недавно в Одесской области задержали мужчину, который за денежное вознаграждение предлагал отдать свой голос на местных выборах нескольким десяткам граждан.