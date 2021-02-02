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Поджог ТЦ в Первомайске: Полиция рассматривает все версии совершения преступления

Пожар в ТЦ "Эпицентр" в Первомайске ГСНС

Сейчас информация о сообщнике не подтверждается

В полиции заявили, что рассматривают все версии совершения поджога в торговом центре "Эпицентр" в Первомайске. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции

Согласно сообщению, злоумышленник, вооруженный ножом и топором, поджег помещение, а во время попытки его задержания пострадали двое охранников. Сейчас они находятся в медицинском учреждении, их жизни ничего не угрожает.

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Как отмечается, действия преступника следователи квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества и покушение на умышленное убийство.

Сейчас информация о том, что задержанный имел сообщника не находит своего подтверждения.

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Напомним, сегодня утром в городе Первомайск Николаевской области возник масштабный пожар в помещении торгового центра строительных материалов.

Позже правоохранители задержали мужчину, который поджег ТЦ "Эпицентр" в Первомайске и ранил охранника магазина топором при побеге. 

 

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