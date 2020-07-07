Подрыв авто "Укрпочты": Правоохранители показали фото нападавших

Полиция просит очевидцев сообщать информацию об инциденте

Нападение на автомобиль Укрпочты в Полтавской области Национальная полиция Украины в Полтавской области

Правоохранители показать фото злоумышленников, которые ограбили автомобиль "Укрпочты" в Лубенском районе Полтавской области, и сейчас занимаются поисками очевидцев. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, подозреваемые в разбойном нападении на "Газель", принадлежащую "Укрпочте", передвигаются на автомобиле ВАЗ 2108 светло-бежевого цвета.

Новости по теме: В Киеве возле дома избили и ограбили 13-летнего подростка

Особая примета ВАЗ – правое переднее крыло черного цвета. Последние две цифры государственного номерного знака авто – вероятно 59 (или 58), последние буквы – СК.

Фото злоумышленников, которые ограбили автомобиль "Укрпочты" Национальная полиция Полтавской области

В полиции отмечают, что преступники вооружены и опасны, поэтому не нужно пытаться задержать их самостоятельно.

Напомним, ранее стало известно, что вблизи с. Тишки Лубенского района Полтавской области злоумышленники взорвали машину "Укрпочты" и похитили почти 3 миллиона гривен.