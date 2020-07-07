Подрыв авто "Укрпочты": Правоохранители показали фото нападавших
Полиция просит очевидцев сообщать информацию об инциденте
Правоохранители показать фото злоумышленников, которые ограбили автомобиль "Укрпочты" в Лубенском районе Полтавской области, и сейчас занимаются поисками очевидцев. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.
Согласно сообщению, подозреваемые в разбойном нападении на "Газель", принадлежащую "Укрпочте", передвигаются на автомобиле ВАЗ 2108 светло-бежевого цвета.
Особая примета ВАЗ – правое переднее крыло черного цвета. Последние две цифры государственного номерного знака авто – вероятно 59 (или 58), последние буквы – СК.
В полиции отмечают, что преступники вооружены и опасны, поэтому не нужно пытаться задержать их самостоятельно.
Напомним, ранее стало известно, что вблизи с. Тишки Лубенского района Полтавской области злоумышленники взорвали машину "Укрпочты" и похитили почти 3 миллиона гривен.