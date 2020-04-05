Подразделения ООС дали жесткий ответ на провокации противника, - Минобороны

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По предварительной информации, потерь среди подразделений Объединенных сил нет

с начала 5 апреля по состоянию на 12:00 незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отмечается, на Донецком направлении НВФ трижды открывали огонь по украинским позициям в районе населенного пункта Каменка. В частности, обстрелы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС вблизи Гнутового с миномета калибра 120.

Кроме этого, на Луганском направлении НЗФ выпустили 2 мины 82 калибра по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Мехов Свободный.

В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил дали жесткий ответ из имеющихся огневых средств.

По предварительной информации, потерь среди подразделений Объединенных сил нет. О потерях со стороны НЗФ не сообщается.

Напомним, накануне, 4 апреля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли жилой сектор неподалеку от линии разграничения - как следствие местная жительница получила ранения.