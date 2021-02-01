Подпольная тюрьма "Изоляция": Прокуратура сообщила о подозрении одному из членов НВФ

Тюрьма НЗВ "Изоляция" Фото из открытых источников

Фигуранту объявлено о подозрении в торговле людьми и участии в террористической организации

Донецкая областная прокуратура заочно сообщила о подозрении члену незаконных вооруженных формирований, который в подпольной тюрьме "Изоляция" удерживал в плену граждан и украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следствие установило, что с 2016 года участник НЗФ "Министерство государственной безопасности", в помещении бывшего завода изоляционных материалов в г. Донецке, где находится подпольная тюрьма "Изоляция", силой удерживал гражданских лиц, пленных военнослужащих ВСУ и других формирований, задействованных в проведении АТО\ООС.

"Подозреваемый совместно с другими лицами часами пытали пленных электрическим током, били, держали в нечеловеческих условиях без еды и воды, а также принуждали к тяжелому труду", - говорится в сообщении.

Фигуранту объявлено о подозрении в торговле людьми, участии в террористической организации и не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Сейчас идет следствие, устанавливаются круг потерпевших.

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Напомним, ранее в Донецкой области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали разведчика незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР", который дал показания причастности РФ к военной агрессии на Донбассе.