Подполковника СБУ подозревают в продаже информации о телефонных разговорах граждан

Против служащего открыли 3 уголовных производства

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Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении одного из работников СБУ, которого подозревают в продаже информации о телефонных разговорах граждан. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что подполковник одного из региональных отделений СБУ с целью личного обогащения неоднократно нарушал тайну телефонных разговоров. В частности, пользуясь служебным положением и поддельными документами, он незаконно получал информацию о телефонных соединениях и разговорах абонентов мобильной связи, которые в дальнейшем продал посторонним лицам за 25 тыс. грн.

Сейчас известно, что правоохранители открыли уголовное производство по статьям о нарушении тайны телефонных разговоров, служебном подлоге и получении неправомерной выгоды.

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Напомним, недавно правоохранители разоблачили сотрудника СБУ и экс-военнослужащего: они собирали ограниченную государственную информацию для спецслужбы другой страны. Обоих злоумышленников задержали во время передачи носителя с секретными данными, спрятанного в конфетах.