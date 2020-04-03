Подполковника СБУ и его сообщника поймали на финансировании терроризма

Задержание сотрудника СБУ и его сообщника Государственное бюро расследований

Злоумышленники занимались незаконным перемещением наличных средств через линию разграничения

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам Управления Службы безопасности Украины в Волынской области и его сообщника, которые наладили схему незаконного перемещения наличных средств через линию разграничения. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Согласно сообщению, работник СБУ систематически предоставлял военнослужащим, которые выполняют задачи на линии разграничения в условиях ведения боевых действий, взятки за непрепятствование незаконного перемещения наличных средств через линию разграничения.

Как отмечается, в пятницу, 3 апреля, после предоставления очередной части неправомерной выгоды в сумме 28 тыс. грн подполковника СБУ и его сообщника задержали. У них изъяли 6 млн 400 тыс. российских рублей, что по курсу НБУ составляет около 2 млн 300 тыс. грн, которые они пытались передать через линию разграничения на временно оккупированную территорию Донецкой области.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 369 (финансирование терроризма в особо крупном размере, совершенного организованной группой лиц и предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мужчину, который, проходя службу в составе незаконных вооруженных формирований, заминировал шесть мостов на Донбассе, которые впоследствии были взорваны.