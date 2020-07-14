Подозреваемый в смертельном ДТП Антон Желепа дал первое интервью в зале суда

Антон Желепа Скриншот видео

Мужчина сообщил, что ехал со скоростью 180 км/час

Подозреваемый в смертельном ДТП под Киевом, в котором погибла целая семья, Антон Желепа дал первое интервью в зале суда. Мужчина сказал, что употреблял спиртное, и пожаловался на травмы.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

Мужчина сказал, что выпил примерно 200 граммов водки. Антон Желепа также отметил, что ехал с ориентировочной скоростью 180 км/час. Вместе с тем, он не ответил на вопрос, как взял авто (напомним, транспортное средство, на котором было совершено ДТП, мужчине не приналежит) и где нашел ключи от него. Подозреваемый также сказал, что у него сломана рука и ребра.

Добавим, рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении ДТП, в результате которого погибли четверо человек (двое взрослых и двое детей), началось в 13:30 в Шевченковском районном суде Киева.

Как сообщалось, 12 июля на Столичном шоссе в Конча-Заспе произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего погибли четыре человека, среди которых двое детей.

Впоследствии стало известно, что мужчина, который стал виновником смертельной аварии на Старообуховском шоссе, уже сидел в тюрьме за убийство на дороге.

13 июля ГПУ объявила ему подозрение.