Подозреваемую по делу Шеремета Кузьменко отпустили под домашний арест
Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство защиты, просившей отменить арест Кузьменко
Врача Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест, передает "Украинская правда".
Отмечается, что таким образом суд частично удовлетворил ходатайство защиты, просившей отменить арест Кузьменко.
Решение приняла коллегия судей Юрия Сливы, Татьяны Фрич и Владимира Мельника.
Подозреваемая не может покидать пределы Гнедина, где она прописана, а также не должен общаться с фигурантами дела и обязана являться в милицию на их требования.
Сейчас суд огласил лишь краткое определение, без мотивационной части.
Прокурор просил не отменять арест.
В то же время, судьи говорили, что риски, на которые ранее ссылались стражи (побега, препятствование следствию и тд), уже недействительные, потому что расследование завершено.
Впрочем, прокурор ответил, что риски якобы продолжают существовать из-за того, что продолжается следствие в отношении заказчиков убийства и они пока еще не установлены.
Также судьи хотели, чтобы прокурор объяснил, какая есть связь между Кузьменко и неустановленными заказчиками. Прокурор не ответил на это прямо.
Прессу и общественных слушателей в зал заседания не допустили.
Напомним, во время обыска в квартире подозреваемой в деле убийства журналиста Павла Шеремета врача Юлии Кузьменко следователи изъяли охотничье ружье гражданского мужа Кузьменко.
Ранее сообщалось, что подозреваемые в убийстве Шеремета отказались от участия в следственных действиях и от полиграфа. По словам замминистра МВД Антона Геращенко, они не хотят давать какие-либо показания.