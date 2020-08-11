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Подозреваемую по делу Шеремета Кузьменко отпустили под домашний арест

Юлия Кузьменко Фото из открытых источников

Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство защиты, просившей отменить арест Кузьменко

Врача Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест, передает "Украинская правда".

Отмечается, что таким образом суд частично удовлетворил ходатайство защиты, просившей отменить арест Кузьменко.

Решение приняла коллегия судей Юрия Сливы, Татьяны Фрич и Владимира Мельника.

Подозреваемая не может покидать пределы Гнедина, где она прописана, а также не должен общаться с фигурантами дела и обязана являться в милицию на их требования.

Сейчас суд огласил лишь краткое определение, без мотивационной части.

Прокурор просил не отменять арест.

В то же время, судьи говорили, что риски, на которые ранее ссылались стражи (побега, препятствование следствию и тд), уже недействительные, потому что расследование завершено.

Впрочем, прокурор ответил, что риски якобы продолжают существовать из-за того, что продолжается следствие в отношении заказчиков убийства и они пока еще не установлены.

Также судьи хотели, чтобы прокурор объяснил, какая есть связь между Кузьменко и неустановленными заказчиками. Прокурор не ответил на это прямо.

Прессу и общественных слушателей в зал заседания не допустили. 

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Напомним, во время обыска в квартире подозреваемой в деле убийства журналиста Павла Шеремета врача Юлии Кузьменко следователи изъяли охотничье ружье гражданского мужа Кузьменко.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в убийстве Шеремета отказались от участия в следственных действиях и от полиграфа. По словам замминистра МВД Антона Геращенко, они не хотят давать какие-либо показания.

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