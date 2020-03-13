Подозреваемому в нападении на Сивохо выбрали круглосуточный домашний арест

фото - lb.ua

Сам подозреваемый заявил, что лишь срывал плакаты, а на Сивохо не нападал

Мужчине, которого подозревают в нападениях на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 10 мая. Об этом сообщает издание Pavlovsky News.

Отмечается, что сам подозреваемый отрицает свое причастие к любого физического контакта с Сивохою. По его словам он лишь срывал плакаты.

Также адвокат подозреваемого заявил, что срыв плаката не предусматривает уголовного производства.

Кроме этого, защита подозреваемого считает, что Сивохо в нарушение санитарных правил и норм, организовал презентацию во время карантина.

"Этого мероприятия вообще не должно быть, но я считаю, что Сивохо хотел провести его под прикрытием карантина, чтобы меньше людей пришло на презентацию", - отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в нападении на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо Александра Волкова отпустили из-под стражи до судебного заседания.