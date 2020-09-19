Подозреваемого в нападении на политзаключенного Балуха взяли под арест

Мужчину арестовали на два месяца без альтернативы содержанию под стражей

В субботу, 19 сентября, подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха арестовали на два месяца. Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

"По ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры N4 Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру Балуху. Суд не определял альтернативы содержанию под стражей", - говорится в сообщении.

По ее словам, 32-летний подозреваемый полностью признал свою вину и отказался от адвоката. Он пояснил, что конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве.

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Заметим, арестованный мужчина является жителем Киевской области и сейчас безработный. Ему объявили подозрение по части 1 статьи 121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).

Вниманию СМИ! В субботу, 19 сентября, по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры N4 Днепровский районный... Опубликовано Надеждой Максимец Суббота, 19 сентября 2020 г.

Напомним, в ночь на 8 сентября был совершено нападение на бывшего политического заключенного Владимира Балуха. Мужчине нанесли серьезные телесные повреждения. Через некоторое время его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Впоследствии дело под контроль взяли столичная полиция и прокуратура.

А 18 сентября полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха и открыла уголовное производство в отношении него.