Подозреваемая в убийстве Чорновол манипулирует мнением общества, - ГБР

Татьяна Чорновол Фото из открытых источников

В ГБР отметили, что информация, которую Чорновол предоставила в эфире, является недостоверной

В Государственном бюро расследований заявили, что бывшая народная депутат Татьяна Чорновол, которая подозревается в убийстве, пытается избежать ответственности путем манипуляции общественным мнением. Соответствующее заявление было размещено на сайте ГБР.

Как отмечается, 10 апреля Чорновол в эфире телеканала "Наш" заявила, что поджог офиса "Партии Регионов" осуществлено после того, как произошли убийства в Мариинском парке и в Крепостном переулке активистов Майдана, чтобы оттянуть внимание "карателей".

На что в Государственном бюро расследований ответили, что эта информация является недостоверной и опровергается доступной в открытых источниках хронологии событий.

В частности, согласно полного списка убитых во время Євромайдана, в котором указаны дата, время и место их смерти, огнестрельные ранения причиненные Кищуку Владимиру, Игорю Сердюку и Шаповалову Сергею связанные с 18.02.2014 13:50 по 14:05 час. на перекрестке улиц Институтской и Крепостного переулка в Киеве. Тогда как смерть Захарова Владимира, в убийстве которого подозревается Чорновол, наступила в этот день до 13:00 час. по ул. Липская, 10.

Кроме этого, нападение на журналиста Вячеслава Веремия, которое отмечает подозреваемая, состоялся 18.02.2014 в 23:57 час. на перекрестке улицы Владимирской и Большой Житомирской в Киеве.

"Приведенные выше факты свидетельствуют о том, что по состоянию на момент поджога офиса "Партии Регионов" со стороны Чорновол Т.М. 18.02.2014 в промежуток времени с 11 до 12 час. никаких убийств на вул. Институтской и Крепостном переулке в г. Киеве зафиксировано не было. Поэтому подозреваемая Чорновол Т.М. физически не могла отвлекать никого от совершения убийств, в том числе способом поджога офиса, в результате которого погиб человек", - отметили в ГБР.

Напомним, накануне бывшему народному депутату Украины Татьяне Чорновол сообщили о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.