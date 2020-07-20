Подозреваемая по делу Павла Шеремета Яна Дугарь не имеет бесспорного алиби, - МВД

Подозреваемая по делу Шеремета Яна Дугарь Фото: Громадське

Подозреваемая по делу Павла Шеремета Яна Дугарь не имеет бесспорного алиби. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как отмечается, в последнее время СМИ активно распространяется информация о том, что у подозреваемой Яны Дугарь есть алиби, которое подтверждает невозможность ее соучастия в убийстве Павла Шеремета в качестве лица, проводившего разведку размещения видеокамер на пути лиц, которые в дальнейшем установили взрывное устройство под машину известного журналиста.

Однако, в ведомстве отмечают, что доказательства, указывающие на причастность Яны Дугарь к убийству Павла Шеремета это:

Видеоматериалы, записи камер видеонаблюдения с ул. Липинского, 15 и 18 июля 2016 года, на которых зафиксировано девушку, которая проводит разведку, фотографируя видеокамеры на мобильный телефон.

Заключение эксперта от 21.11.2019, согласно которого имеющиеся в видеозаписях индивидуально-психологические признаки невербального поведения девушки-разведчицы принадлежат одному и тому же лицу, а также изображено одно и та же лицо – Яна Дугарь.

Негласными следственными действиями, которыми зафиксировано, что Яна Дугарь намеревалась передать сумку сапера, 2 книги саперного дела, 7 мобильных терминалов лицу по прозвищу "Череп". Местонахождение данных вещей до настоящего времени не установлено. Фоноскопической экспертизой, которой подтверждено, что на записях голос именно Яны Дугарь.

Изъятыми в ходе обыска по месту прохождения службы и проживания Дугарь два практических пособия "Разведывательно-поисковые действия" и "Военная разведка".

И другие доказательства.

В то же время, в МВД подчеркивают, что стороной защиты Яны Дугарь приводятся доказательства, которые в дальнейшем следствием были опровергнуты:

Защитниками предоставлено рецензию-опровержение на заключение эксперта от 21.11.2019, которым Дугарь идентифицирована с разведчицей, однако специалистами Министерства юстиции Украины после изучения рецензии указано, что она слабая и выполнена с многочисленными нарушениями.

Относительно роста подозреваемой Яны Дугарь:

Дугарь от замеров отказалась, но ее адвокаты выложили в фейсбуке фото, на котором ее рост составляет 174-175 см.

К тому же, при сравнении других лиц в сентябре 2019 года экспертами Киевского городского НИЭКЦ МВД Украины выяснено, что рост женщины-разведчицы составляет 167-174 см.

Также, сомнительными являются показания четырех знакомых Дугарь, которые уверенно помнят, что 15-18 июля 2016 года она находилась в госпитале города Покровск, при этом допрошены следствием:

с 47 допрошенных лиц, которые проходили службу в указанном госпитале, ни одно лицо не подтвердило ее пребывания на службе во время совершения преступления;

с 101 допрошенных лиц, находившихся на излечении в госпитале припоминают медицинскую сестру по имени Яна - 6 человек, хотя четверо из них вообще не находились на лечении 15 и 18 июля 2016 года.

Вместе с тем, документально подтверждено, что подозреваемая принимала участие лишь в 4-х операциях, которые происходили на протяжении 01.07.2016 – 07.07.2016. Записи за другие дни о ней отсутствуют.

Также добавляется, что стороной защиты неоднократно утверждалось о невозможности оставления Яной Дугарь воинской части, в которой она проходила службу. Но только за два месяца документирования следствием доказано самовольное оставление места службы общим сроком 22 суток.

Так, с 29.09.2019 по 05.10.2019 она была в г. Киеве, с 12.10.2019 по 13.10.2019 – в с. Михайловка Казанковского района Николаевской области и г. Долинское Кировоградской области, с 21.11.2019 по 23.11.2019 – в г. Киеве, по 27.11.2019 по 29.11. 2019 – в г. Львов, по 29.11.2019 по 01.12.2019 – в г. Киеве, по 02.12.2019 по 09.12.2019 – в г. Львов (протокол осмотра от 14.01.2020).

"К сожалению, руководством воинской части, где проходит службу Яна Дугарь, так и не предоставлена правовая оценка ее поступкам как военнослужащего и не сделаны соответствующие дисциплинарные выводы.

Таким образом можно прийти к выводу, что подозреваемая склонна к обману, сокрытию определенных обстоятельств своей жизни, а поэтому ее утверждение о невозможности участия в преступлении нужно подвергать сомнению", - отметили в ведомстве.

Также добавляется, что из Военного архива изъято истории болезни и другая медицинская документация госпиталя, где проходила службу Яна Дугарь в июле 2016 года. На одной из истории болезни имеющиеся подписи Яны Дугарь, которые в дальнейшем были исследованы и установлено, что они были выполнены Яной Дугарь после ноября 2016 года, то есть являются поддельным.

Кроме того, гражданин Хомицкий С.Г., который создавал алиби, давая показания в суде по мере пресечения отношении Яны Дугар, заявил, что он уверенно помнит, что в ночь на 18.07.2016 он, находясь в данном госпитале, видел медицинскую сестру Дугарь Яну, однако допрошен следователями и предупрежден об ответственности за ложные показания, последний указал что уже не помнит, была ли Дугарь в госпитале с 16 по 20.07.2016.

В МВД отметили, что несмотря на категоричную позицию подозреваемых относительно непричастности к совершению преступления и желание в связи с этим всесторонне сотрудничать со следствием, Яна Дугарь отказалась от следующих следственных и процессуальных действий:

отказалась от предоставления образцов почерка для проведения почерковедческой экспертизы;

отказалась от прохождения судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа;

отказалась от прохождения судебно-психиатрической экспертизы;

отказалась от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого;

отказалась от замеров роста.

"Просим средства массовой информации учитывать эти факты при проведении собственных журналистских расследований и подготовке информационных материалов", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее в Киеве был установлен памятник погибшему журналисту Павлу Шеремету. Его открыли в понедельник, 20 июля, в четвертую годовщину его гибели.

Правоохранители задержали в рамках уголовного дела об убийстве Павла Шеремета рок-музыканта группы Riffmaster, военнослужащего Андрея Антоненко и волонтера, доктора-рентгенолога Юлию Кузьменко. Также по делу проходит упомянутая Яна Дугарь.

13 июля суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь и снял с нее электронный браслет. Адвокаты обвиняемой заявили, что удовлетворены решением суда, ведь меру смягчили, однако пообещали, что будут и дальше доказывать непричастность Дугарь к делу.