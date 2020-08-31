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Поднятие танкера Delfi не повлекло загрязнения Черного моря, - Госэкоинспекция

Танкер "Delfi" Telegram, Владислав Криклій

Далее судно планируют транспортировать из акватории пляжа

Председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный заявил, что подъем затонувшего танкера Delfi не вызвал загрязнения воды в Черном море. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Государственная экологическая инспекция в течение месяца регулярно осуществляла отбор проб вблизи затонувшего судна. В период с 22 по 30 августа загрязнение или превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов не выявлено", - отметил Малеванный и добавил, что госинспекторы и в дальнейшем будут мониторить акваторию и брать пробы воды для анализа.

Кроме этого, чиновник рассказал, что после того, как затонувшее судно наконец поставили на ровный киль, следующим шагом будет транспортировка танкера из акватории у пляжа "Дельфин".

"26 августа затонувшее возле Одессы судно наконец поставили на ровный киль. Это произошло почти через год после аварии и после многочисленных фактов загрязнения моря нефтепродуктами с танкера. Следующий шаг - его транспортировка из акватории у пляжа "Дельфин", - отметил глава Госэкоинспекции.

Напомним, недавно начальник администрации Одесского морского порта Руслан Сахаутдинов заявил, что в борту танкера Delfi за 9 месяцев образовалась огромная пробоина, которую придется герметизировать.

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