Подготовка убийства Наумова: СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного

Сейчас Нескоромный разыскивается для допроса в качестве подозреваемого

Фото из открытых источников

Бывшему первому заместителю главы Службы безопасности Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в совершении преступления – организации приготовления убийства начальника Главного Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Как отмечается, самого Нескоромного разыскивают для допроса, в качестве подозреваемого, и должны вручить ходатайство об избрании меры пресечения.

Служба безопасности установила, что Нескоромний совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили убить Наумова.

Среди доказательств, которые это подтверждают, – видео - и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и прочие детали.

По версии следствия, основным мотивом преступления стал тот факт, что Наумов был препятствием для возвращения Нескоромного на высокую должность в руководстве Службы, а также выступал против назначения отдельных членов екскоманди в СБУ Нескоромного.

Фигуранты дела разработали детальный план убийства. Для его выполнения Расюк в течение октября 2020 года-января 2021 года подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансирование, организовал слежку за Наумовым.

Это также подтверждено материалами дела и соответствующими аудио записями.

Несмотря на принятые фигурантами меры конспирации, сотрудники СБУ задокументировали их противоправную деятельность и предотвратили совершение заказного убийства.

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Напомним, 23 января Служба безопасности Украины заявила о задержании своего сотрудника по подозрению в подготовке заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Позже стало известно, что сотруднику Службы безопасности Украины, которого задержали по делу о подготовке убийства коллеги, может грозить пожизненное заключение. В частности, его действия квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса. В тот же день суд установил задержанному меру пресечения.