Подготовка покушения: Задержанному сотруднику СБУ может грозить пожизненное заключение, – представитель ОГП

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Действия сотрудника Службы безопасности квалифицировали по трем статьям

Сотруднику Службы безопасности Украины, которого задержали по делу подготовки убийства другого правоохранителя, может грозить пожизненное заключение. Об этом сообщил представитель офиса генерального прокурора Украины Андрей Лысокобылка во время брифинга представителей СБУ и офиса генпрокурора по предупреждению заказного убийства сотрудника СБУ. Трансляцию вел телеканал ZIK.

По его словам, действия сотрудника Службы безопасности квалифицировали по трем статьям. "Сейчас действия задержанного квалифицированы по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28 и ст. 348 Уголовного кодекса Украины, и 22.01.2021 года следователем по согласованию с прокурором указанному лицу объявлено о подозрении. В настоящее время непосредственно сейчас, следственным судьей рассматривается ходатайство органа досудебного расследования об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - сказал представитель ОГП.

По словам Лысокобылки, подозрение сообщено по статьям о подготовке к совершению преступления – покушения на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением им своих служебных обязанностей. "Относительно мотива указанного преступления-в настоящее время он устанавливается и непосредственно на этой стадии досудебного расследования я не могу разглашать такие сведения. В случае доказательства вины указанного лица в установленном законом порядке ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы", - отметил он.

Также стало известно, что сейчас устанавливают лиц, принявших участие в сговоре по этому делу. "В настоящее время в связи с тем, что нами вменяется предварительный сговор лиц, устанавливаются все лица, которые совершили это преступление, и в ближайшее время все лица уже будут идентифицированы. И, соответственно, процессуальное решение будет принято в отношении каждой", - добавил представитель СБУ Анатолий Булич.

По его словам, сейчас никого в розыск не объявляли.

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Напомним, сегодня, 23 января, Служба безопасности Украины заявила о задержании своего сотрудника по подозрению в подготовке заказного убийства. Тогда никаких имен фигурантов спецслужба не подтвердила и не опровергла.