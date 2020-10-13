Подчиненные Крапивы из киберполиции "кошмарят" валютчиков с помощью фейковых заявителей, - СМИ

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Сотрудники Департамента киберполиции Украины используют “искусственных заявителей” для регистрации уголовных производств и дальнейшего блокирования работы ряда отечественных электронных обменных пунктов. Об этом говорится в расследовании “Киберпол, который мы заслужили?", передает "Первый деловой".

Его авторы намекают, что сейчас рынок компаний, которые ведут деятельность по обмену валют, оказался “под прицелом” правоохранителей, среди которых выделяется персона заместителя начальника Департамента киберполиции Сергея Крапивы. А для прессинга на компании, которые отказываются “сотрудничать” с силовиками, приобщают так называемых “торпед” вроде “записных жалобщиков”, которые обращаются с заявлениями о якобы совершении преступлений.

Ответ на запрос журналистов:

В частности, автором по меньшей мере двух таких обращений, которые стали основаниями для блокирования работы филиалов ООО “ФК “Либерти Финанс”, выступает Анатолий Колесников. С разницей в две недели мужчина пожаловался на якобы мошеннические действия “весом в 1000 гривен” двух разных обменных учреждений. После этого работа киевского офиса "Либерти Финанс" была заблокирована в результате проведения обыска – изъяты денежные средства на общую сумму около 300 тыс. долл. и оборудование.

Считается, что целью осуществления прессинга на валютчиков является попытка силовиков “подбить” компанию под себя и добиться начала “сотрудничества” с бизнесом, который действует исключительно в правовом поле. Такие действия происходят на фоне беспрепятственной работы целого ряда сомнительных структур, которым приписывают “опеку” и “крышевание” со стороны силовиков.