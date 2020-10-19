Под Житомиром столкнулись легковушка и автобус с пассажирами, есть пострадавшие

Пострадали два человека из легковушки и один пассажир автобуса

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня, 19 октября, около 15:00 недалеко от села Вересов. На автодороге столкнулись автомобиль Ford и маршрутный автобус пригородного сообщения.

По предварительной информации, в результате ДТП травмы получили два человека из автомобиля Ford и один пассажир автобуса. Кроме того, медики проводят осмотр и оказывают помощь другим участникам происшествия.

Сейчас продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия. Предварительная правовая квалификация - ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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Напомним, ранее в Ровенской области произошла смертельное дорожно-транспортное происшествие. На месте инцидента погибла беременная женщина, которая ехала в роддом, еще троих участников аварии госпитализировали с травмами различной степени тяжести.