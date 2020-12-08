Под зданием Кабмина в Киеве проходит многочисленная акция противников сотрудничества Украины и МВФ

Протест под Кабмином в Киеве PavlovskyNews

В знак протеста люди раскидывали фальшивые доллары на тротуаре

Под зданием Кабинета министров в Киеве сегодня, 8 декабря, проходит многочисленная акция противников сотрудничества Украины и Международного валютного фонда, сообщает PavlovskyNEWS.

Как отмечается, люди принесли с собой плакаты с требованиями не брать больше кредиты у международных партнёров.

Протест под Кабмином в Киеве PavlovskyNews

В знак протеста они раскидывали фальшивые доллары на тротуаре.

Протест под Кабмином в Киеве PavlovskyNews

Также на митинге выступил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович, раскритиковав внешнее управление страной. В частности, он заявил, что МВФ использует Украину, как дойную корову.