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Под зданием Кабмина в Киеве проходит многочисленная акция противников сотрудничества Украины и МВФ

Протест под Кабмином в Киеве PavlovskyNews

В знак протеста люди раскидывали фальшивые доллары на тротуаре

Под зданием Кабинета министров в Киеве сегодня, 8 декабря, проходит многочисленная акция противников сотрудничества Украины и Международного валютного фонда, сообщает PavlovskyNEWS.

Как отмечается, люди принесли с собой плакаты с требованиями не брать больше кредиты у международных партнёров.

Протест под Кабмином в Киеве PavlovskyNews

В знак протеста они раскидывали фальшивые доллары на тротуаре.

Протест под Кабмином в Киеве PavlovskyNews

Также на митинге выступил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович, раскритиковав внешнее управление страной. В частности, он заявил, что МВФ использует Украину, как дойную корову.

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