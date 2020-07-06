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Под Винницей грабители взорвали банкомат с миллионом внутри

Фото: reactor.inform.kz

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества

Под Винницей злоумышленники взорвали банкомат и украли из него почти миллион гривен. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции

"Около 3:35 часов 5 июля в полицию поступило сообщение, что в помещении магазина в г. Дашив неизвестные лица повредили банкомат путем применения автоматического оружия и взрывного устройства и совершили кражу денег", - говорится в сообщении. 

Уточняется, что сумма похищенных денег составила около 1 миллиона гривен.

На месте происшествия полицейские провели первоочередные следственные действия, а также изъяли вещественные доказательства.

Следственным управлением ГУ Нацполиции в Винницкой области открыто уголовное производство по ч.5 ст. 185 УК ("Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Ранее мы сообщали, что двое иностранцев взорвали банкомат в Черкасской области и похитили почти полмиллиона гривен.

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