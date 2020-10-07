Под Сумами недалеко от железнодорожной станции произошел выброс аммиака

Предположительно, инцидент произошел из-за разгерметизации железнодорожной цистерны

Железная дорога ЧЕline

Вблизи станции Торопиловка в поселке Степановка Сумской области произошел выброс аммиака из железнодорожной цистерны. Об этом сообщает Суспільне.

Отмечается, что в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Сумской области заявили о разгерметизации железнодорожной цистерны. Специалисты ГСЧС сообщили в Госпродпотреблужбу, что опасных концентраций аммиака на месте разгерметизации не обнаружили.

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники управления Госпродпотребслужбы и областного лабораторного центра. В частности, специалисты проводят замеры, чтобы определить, существует ли опасность для людей. Детали проверки обещают предоставить завтра, 8 октября. "Учитывая свойство этого газа, скорее всего, его концентрация уже разбавлена воздушными массами и угрозы для людей не представляет", – сообщили в ведомстве.

В то же время в областном ГСЧС подтвердили факт нештатной ситуации, но о ее характере и уровне угрозы неизвестно. "По предварительным данным, на одном из предприятий вблизи поселка Степановка Сумского района произошла нештатная ситуация", – сказал представитель Управления ГСЧС в Сумской области Евгений Могиленец.

На видео присутствует нецензурная лексика!

View this post on Instagram A post shared by Сумы | Суми | Sumy (@sumylike) on Oct 7, 2020 at 2:24am PDT

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Напомним, недавно в Одесской области в порту "Южный" буксир протаранил корабль из 15 тыс. тонн аммиака на борту. Тогда о пострадавших в аварии не сообщалось.