Под Ровно главную елку города срубили на кладбище: местные предлагают украсить венками

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Таким образом из бюджета сэкономили 56 тысяч гривен

В Дубно Ровенской области разгорелся скандал из-за главную елку города, которую привезли с кладбища. Местным жителям это не нравится, но некоторые шутят, что украшать такое дерево надо венками. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам городского головы Дубно, таким решением они "убили двух зайцев", и деньги из бюджета сэкономили (56 тысяч гривен), и памятники обезопасили от падения большого дерева.

Чтобы никто не волновался городской голова сказал, что елку уже освятил священник, впрочем священнослужитель опроверг эту информацию. При этом он не видит греха в таком решении властей города.

"Грех - когда во время рождественского поста вокруг елки происходят гуляния, распитие спиртных напитков, нарушение поста", - говорит он.

Официально зажечь праздничные огни на елке планируют на День святого Николая, 19 декабря. При этом многие еще думают, стоит ли вести своих детей к такой елки. Местные жители надеются, что такая экономия города не станет традиционной, поскольку на кладбище еще много бесплатных елок.

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Ранее сообщалось, что в Киеве установят три новогодние елки и каждая из них будет иметь отдельную тематику: первая – "Сказочный лес", вторая – "Хрустальный дворец", третья – петриковская роспись.