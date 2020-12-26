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Под Полтавой загорелся вагон, два человека погибли

Тела нашли во время ликвидации огня

В Полтавской области в селе Копыли загорелся вагон, в результате чего два человека погибли. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Полтавской области.

Отмечается, что трагедия произошла на территории подразделения филиала "Укрзализныци" вчера, 25 декабря. Пожарные, прибывшие на вызов, сразу приступили к тушению. В результате, огонь был локализован в 22:58, а ликвидирован уже в 00:27.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания. Во время ликвидации огня они нашли два тела без признаков жизни. В вагоне же пожар уничтожил внутреннее оборудование, облицовку стен и потолка.

К тушению огня привлекли 8 спасателей, а также 3 единицы техники. Причина пожара сейчас устанавливается.

Напомним, недавно в Киеве на одном из складских помещений Святошинского района произошел масштабный пожар. Тогда из-за скорости распространения огня была угроза возгорания соседних помещений.

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Ранее сообщалось, что во Львове в трехэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого два человека получили травмы. Взрыв разрушил несущую стену и повредил перекрытие над квартирой. 

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