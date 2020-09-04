Под Полтавой второй день горит свалка

Пожар на Полтавской городской свалке ГСЧС

Состояние загрязненности воздуха в городе пылью и выбросами углерода - на высоком уровне

В Полтавской области вблизи села Макуховка загорелась свалка твердых бытовых отходов, в связи с этим уровень загрязненности воздуха в регионе достиг высокого уровня. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС и местный портал "Полтавщина".

Отмечается, что пожар вспыхнул накануне, 3 сентября, примерно в 15 часов. По состоянию на утро 4 сентября огонь уничтожил мусор на площади 2,2 гектара.

ГСЧС

По данным местного СМИ, из-за масштабного возгорания с вечера и до утра Полтава была покрыта дымом и смогом.

"Более опасная ситуация сложилась для жителей верхних этажей домов, расположенных на высших точках города. Состояние загрязненности воздуха в городе пылью и выбросами углерода держится на высоком уровне", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что микроклимат в городе ухудшают масштабные лесные пожары в соседней Харьковской и Луганской областях.

По состоянию на 9:40 утра 4 сентября тушение огня продолжается. В частности, к операции привлечены 55 спасателей и 12 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Напомним, недавно в Украине вспыхнули еще два масштабных пожара в Харьковской и Луганской областях.

Так, по состоянию на утро пятницы в Луганской области продолжается тушение 3 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений.

Тогда как в Харьковской области ситуация с лесными пожарами находится под контролем сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В частности, сейчас продолжают тлеть древесина и дома.