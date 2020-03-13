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Под Офисом президента состоялось несколько акций протеста

Акции устроили представители партий "Голос" и "Свобода"

Вести

Под Офисом президента состоялось несколько акций протеста против подписанных в Минске соглашений во время последней встречи Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает издание "Вести".

Отмечается, что первую акцию провела партия "Голос". На нее собралось около 200 протестующих, которые требовали не допустить "Минской зрады".

Во время акции выступили новоназначенный председатель партии Кира Рудик и нардеп Святослав Вакарчук.

Впрочем, после этого, на акцию протеста собрались представители партии "Свобода", которые зажгли файеры и требовали отставки главы АП Андрея Ермака.

Вести

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске.

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