Под Одессой пенсионер устроил стрельбу из окна по полицейским

Нацполиция Одесской области

Правонарушителю грозит до двух лет лишения свободы

Под Одессой полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из окна своего дома. Об этом сообщается на сайте полиции региона.

"В полицию поступило сообщение от председателя одного из сел Арцизского района о том, что из дома 60-летнего местного жителя слышны выстрелы. Для проверки сообщения на место происшествия прибыли сотрудники территориального отдела полиции. Увидев правоохранителей, мужчина через окно продемонстрировал им пистолет и заверил, что выстрелит, если те приблизятся. На законное требование полицейских прекратить противоправные действия и сдать оружие, мужчина не отреагировал и начал стрелять", - говорится в сообщении.

Правонарушителя разоружили и доставили в территориальный отдел полиции. У него изъяли пневматический пистолет. От противоправных действий злоумышленника никто не пострадал.

Действия мужчины следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до двух лет лишения свободы.

В рамках досудебного расследования назначены несколько экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, которая определит вменяемость стрелка.

Ранее в спальном районе Бердянска пьяный мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры по детям, которые играли во дворе.