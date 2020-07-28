Под Одессой обстреляли машину активиста: введен план " Перехват"

Расстрел автомобиля активиста Фото из открытых источников

В результате происшествия никто не пострадал

Одесский общественный деятель Демьян Ганул заявил о нападении вблизи села Визирка Одесской области. По его словам, группа людей открыла огонь из травматического оружия, когда он возвращался в Одессу из города Южный, передает "Суспільне".

По словам активиста, во время движения к его машине с двух сторон начали прижиматься автомобили Toyota и Mercedes. По его мнению пытались вытолкнуть его машину с трассы, после чего якобы начали стрелять из травматического оружия.

Общественный деятель подчеркнул, что в ответ также начал стрелять из травматического оружия, на которое имеет соответствующее разрешение.

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Ганул добавил, что перестрелка закончилась, когда на дороге появился грузовик. Машины, из которых якобы стреляли, исчезли, а Демьян вызвал правоохранителей. По состоянию на 14:00 правоохранители уже прибыли на место вызова и ожидали на других полицейских, добавил Демьян Ганул.

"Никого не задело, слава Богу. Но, действительно, такая интересная ситуация получилась. Не каждый день такое случается," - отметил Ганул.

По его информации, правоохранители нашли две гильзы от пуль, которые попали в машину. Также Ганул сообщил полицейским номерные знаки автомобилей. Он добавил, что один из автомобилей имел киевскую регистрацию, а второй - европейские номерные знаки.

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Как сообщили в пресс-службе одесской полиции, для установления места нахождения и задержания правонарушителей введена в действие операция "Перехват".

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 16 июля исчез руководитель "Дома милосердия", киевлянин Алексей Кучапин. В частности, мужчина выехал из дома на проспекте Лесном в город Днепр и не вернулся. В связи с этим правоохранители начали разыскивать его.

Позже, 22 июля, в съемной квартире в Киеве было найдено тело мертвого волонтера. Кроме этого, при осмотре квартиры правоохранители обнаружили 11 таблеток белого цвета и записку на столе.