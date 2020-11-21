Под Львовом произошел взрыв в госпитале для пациентов с COVID-19

Пациентов из Винниковского госпиталя эвакуировали в другие больницы Львовской области Андрей Садовый / Facebook

Предварительно, взрыв произошел во время заправки кислорода

В городе Винники Львовской области произошел взрыв в госпитале для пациентов с COVID-19, в связи с этим больных срочно эвакуировали в другие медучреждения. Об этом сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый в Facebook.

Предварительно, инцидент произошел в пятницу вечером, 20 ноября, во время заправки кислорода.

"В Винниках нештатная ситуация с кислородом в областном военном госпитале. Предварительно, речь идет о взрыве при заправке", - отметил Садовый.

На момент взрыва в Винниковском госпитале находились несколько десятков пациентов, в том числе в тяжелом состоянии, которые нуждались в искусственной подаче кислорода. Однако, из-за взрыва медучреждение не имело возможности обеспечить этим пациентов. Поэтому больные ночью были эвакуированы в другие больницы.

"Всего в больнице 60 кислородозависимых больных. 30 примет к себе больница скорой помощи, 5 из них в реанимации. 12 человек везут в 8-ю больницу", - добавил Садовый.

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Примерно в полночь подачу кислорода в Винниковском госпитале восстановили.

"Все пациенты, которых эвакуировали в Больницу скорой помощи, завершат лечение уже здесь", - добавил городской голова Львова.

Напомним, недавно в Ужгороде больницы на 100% заполнились пациентами с коронавирусом COVID-19, в связи с этим тяжелобольных начали доставлять в другие районы Закарпатской области.