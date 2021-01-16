Под Луганском взорвался газопровод: В ОРЛО заявили о диверсии

Взрыв на газопроводе в "ЛНР" Телеграмм Игоря Мосийчука

В результате взрыва более двух тысяч абонентов остались без газа

В пятницу, 15 января, на временно неподконтрольной Киеву территории Луганской области прогремел взрыв на магистральном газопроводе "Лутугино–Хрящеватое". Об этом сообщает "DS News" со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, инцидент произошел возле села Глафировка, расположенного примерно в 20 километрах от Луганска. Взрыв прогремел в пять утра.

"Село и окружающие населенные пункты видели огромное зарево, которое разгоралось до 07:00 утра", – говорится в сообщении.

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Позже выяснилось, что в результате взрыва был поврежден газопровод диаметром 273 миллиметра. В результате этого жители города Лутугино, поселков Белореченский, Георгиевка, Мария (Ленина), Успенка, Врубовский, Челюскинец, Лесное остались без газоснабжения. Также от газа были отрезаны дома на одной из улиц Роскошного.

В так называемой "ЛНР" уточнили, что речь идет о 2 680 абонентах и 18 социальных объектах. Среди них — Лутугинская центральная районная многопрофильная больницы, где на стационарном лечении находилось 185 пациентов, в том числе 32 – в тяжелом состоянии.

Пострадавших в результате взрыва нет.

В то же время так называемый "представитель ЛНР" Ольга Кобцева заверила, что авария произошла в результате умышленного подрыва отвода магистрального газопровода и обвинила в этом украинскую сторону. Кобцева заявила, что будет поднимать этот вопрос в рамках минских переговоров.

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По словам народного депутата Украины VIII созыва Игоря Мосийчука, взрыв произошел на газопроводе, по которому прокачивается газ в Европу.

Напомним, 9 января Полтавской области произошел мощный взрыв на газопроводе в связи с этим несколько населенных пунктов были отключены от газа.