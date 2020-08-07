Под Киевом водитель совершил стрельбу, чтобы похвастаться оружием

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Мужчина на "евробляхе" открыл огонь в воздух

В Киевской области водитель автомобиля с госномерами иностранной регистрации совершил стрельбу, чтобы похвастаться оружием перед знакомыми. Об этом 7 августа сообщили в пресс-служб полиции.

Как отмечается, инцидент произошел примерно в 3 часа ночи в селе Литвиновка Вышгородского района. По данным правоохранителей, "стрелком" оказался 44-летний житель соседнего села Тарасовка, который открыл огонь в воздух.

После задержания мужчина признался правоохранителям, что хотел таким образом похвастаться оружием перед знакомыми, поэтому начал стрелять в небо. По предварительной информации, никто в результате инцидента не пострадал.

Кроме этого, во время обыска в салоне автомобиля мужчины и в его доме были найдены револьвер под патрон "Флобер", газовый пистолет, патроны разного калибра и гильзы. Изъятые вещи направили на экспертизу.

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В результате было открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Сумах пьяный мужчина начал стрельбу по людям и ранил одного из жителей соседнего дома в живот и грудную клетку. Самого "стрелка" госпитализировали с переломами.