Под Киевом три человека пострадали в ДТП со скорой

ДТП в Буче Фото из открытых источников

Авария произошла на Варшавской трассе

Сегодня в Буче произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

Как отмечается, авария произошла около 17:00 на Варшавской трассе. Как установили правоохранители, на автодороге столкнулись Volkswagen Tiguan и автомобиль скорой Peugeot Boxer.

Предварительно, в результате аварии пострадали 3 человека, их госпитализировали.

Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся со скорой помощью, в результате чего пострадали три человека.