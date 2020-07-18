Под Киевом три человека пострадали в ДТП со скорой
Авария произошла на Варшавской трассе
Сегодня в Буче произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.
Как отмечается, авария произошла около 17:00 на Варшавской трассе. Как установили правоохранители, на автодороге столкнулись Volkswagen Tiguan и автомобиль скорой Peugeot Boxer.
Предварительно, в результате аварии пострадали 3 человека, их госпитализировали.
Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что в Ужгороде водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся со скорой помощью, в результате чего пострадали три человека.