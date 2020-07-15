Под Киевом снова произошло смертельное ДТП, погибли два человека

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Водитель одного из авто срочно госпитализирован в больницу

Сегодня в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека и один пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Согласно сообщению, сегодня, 15 июля, около 15:00 произошло дорожно-транспортное происшествие на Старообуховской трассе.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота" столкнулся с "Фольксвагеном", который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель "Тойоты" и пассажир "Фольксвагена" погибли на месте, а водитель последней машины сейчас находится в больнице.

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Напомним, 12 июля в Конча-Заспе произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего погибли четыре человека, среди которых двое детей.

Впоследствии стало известно, что мужчина, который стал виновником смертельной аварии, уже сидел в тюрьме за убийство на дороге.

13 июля, Офис генерального прокурора объявил Антону Желепе подозрение. А на следующий день, Шевченковский районный суд Киева арестовал его на два месяца без права внесения залога.