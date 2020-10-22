Под Киевом произошел пожар на предприятии по переработке химикатов, есть пострадавшие

Несколько работников предприятия получили ожоги

В Обухове Киевской области произошел пожар на территории предприятия по утилизации химических веществ и медицинских препаратов. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киевской области.

Отмечается, что об инциденте стало известно сегодня, 22 октября, в 13:45. На место происшествия выехали пожарные Обухова, а также Кагарлицкого, Белоцерковского, Васильковского и Киево-Святошинского районов. Спасатели установили, что пожар возник в ангаре на площади 150 кв. метров, который пристроен к металлическому складскому помещению площадью 600 кв. метров.

Сейчас известно, что в результате пожара пострадали 4 работника предприятия, которые получили ожоги. Спасателям удалось локализовать огонь, продолжается ликвидация пожара. Всего на месте происшествия работают 42 спасателя и 9 единиц техники.

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Напомним, недавно в Киеве возле метро "Левобережная" во время движения загорелся грузовик. Тогда в результате инцидента пострадавших не было.