Под Хмельницким пьяный чиновник ГСЧС насмерть сбил пешехода

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - драгер показал 2,18 промилле

Нетрезвый начальник государственного пожарно-спасательного поста ГУ ГСЧС в Хмельницкой области, находясь за рулем авто, совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается пресс-служба Государственного бюро расследований.

Согласно сообщению, инцидент произошел вчера, 2 декабря, около 17:00 в пгт Белогорье Хмельницкой области. Так, находясь за рулем собственного автомобиля Fiat, мужчина не справился с управлением и наехал на 54-летнего пешехода, который шел по обочине неосвещенного участка дороги.

В результате происшествия жертва скончалась на месте происшествия. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - драгер показал 2,18 промилле.

Чиновник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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