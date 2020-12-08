Под Хмельницким легковушка попала в смертельное ДТП: Тела погибших пришлось доставать спецсредствами

ДТП возле села Кривчик Хмельницкой области ГСЧС

Автомобиль съехал с дороги и влетел в кювет

В Хмельницкой области легковушка Volkswagen Passat B-5 влетела в кювет. В результате ДТП погибли три человека, еще один мужчина получил травмы. Об этом сообщают пресс-службы ГСЧС и Национальной полиции.

Авария вблизи села Кривчик Дунаевецкого района случилась 7 декабря примерно в 23:45. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat B-5 не справился с управлением транспортом, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась.

В результате аварии 46-летний водитель и две пассажирки автомобиля, 50 и 55 лет, погибли на месте происшествия от полученных травм. Спасатели с помощью специального аварийно-спасательного оборудования деблокировали их тела из искореженного автомобиля. Кроме этого, еще один 47-летний пассажир получил телесные повреждения. Однако, после осмотра медиков, он отказался от госпитализации.

Также правоохранители по факту ДТП открыли уголовное производство по части третьей статьи 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц").

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Напомним, недавно жуткое ДТП произошло во Львовской области. В ночное время водитель легковушки выехал на встречную полосу и на скорости влетел в микроавтобус "Мерседес Спринтер", передняя часть которого была уничтожена от силы удара. В результате аварии один из водителей погиб на месте, еще двое скончались в больнице.