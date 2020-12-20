Под Херсоном сгорела новогодняя елка. Видео

В Чаплинке сгорела праздничная елка Нацполиция

Причиной возгорания стало замыкание электроконтактов гирлянды

В Херсонской области в поселке Чаплинка сгорела новогодняя елка, которая была установлена на площадке вблизи дома культуры. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, инцидент произошел 18 декабря поздно вечером. По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание электроконтактов новогодней гирлянды. В то же время версию поджога правоохранители отвергли.

"Из полученных показаний предварительно установлено, что умышленного поджога не было. Это подтверждается и видеосъемкой молодых людей, которые в то время были у елки. На видео зафиксировано, что пламя начало распространяться по поверхности искусственной елки на высоте несколько метров от Земли", - отметили в полиции.

Однако, на следующий день утром новогоднее дерево начали восстанавливать.

"Сгорела новогодняя елка - она была искусственная, на металлический каркас "накручивали" искусственную хвою. Из-за пожара остался только металлический каркас. Сейчас восстанавливаем елку", - рассказал Укринформу председатель Чаплинского поселкового совета Алексей Фаустов.

Для украшения дерева жители поселка сносят игрушки, гирлянды, а также звонят и предлагают помощь.

Напомним, в субботу вечером в Киеве зажгли главную новогоднюю елку Украины, однако во время официальной церемонии открытия загорелось украшение возле праздничного дерева.