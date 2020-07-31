Под Харьковом возле пляжа с отдыхающими с вертолета высадился десант. Видео

Высадка десанта Фото из открытых источников

В частности, из-за потока ветра на воде перевернулась лодка с отдыхающими

В Харьковский области, в городе Чугуеве военный вертолет высадил десантников прямо посреди пляжа с отдыхающими, которые перепугались за того, что пилот летел довольно низко над водой, а воздушные порывы перевернули надувную лодку с людьми. Видео инцидента в Чугуеве опубликовали в местном паблике "Харьков LIVE".

На кадрах видно, как пилот вертолета несколько раз демонстративно пролетел над водой. Во время первого пролета вертолет медленно пролетел возле воды, образовав сильные порывы, которые сдули отдыхающих из лодки в воду. Надувная лодка с закрепленным веслом несколько раз перевернулся в воздухе, сильно ударяясь об воду.

К счастью, он не травмировал никого из людей, среди которых были взрослые и дети. Через некоторое время вертолет совершил повторный пролет над водой, где купались люди. Оттуда выпрыгнули четверо десантников.

По словам военных, высадка десанта с вертолета была частью учений, которые были согласованы с местными властями. А этот пляж всегда использовался для этих учений.

Впрочем, отдыхающих об этом не предупредили.

Напомним, ранее сообщалось, что в акватории Черного моря стартовали юбилейные, двадцатые, украинско-американские военные учения Sea Breeze-2020.