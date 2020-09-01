Под Харьковом в гараже нашли тысячи боеприпасов. Кива заявляет, что это схрон "Нацкорпуса"

Схрон боеприпасов в Харьковской области Национальная полиция Украины

Пять килограммов тротила, 2,3 тысячи различных боеприпасов, почти 62 тысячи патронов разного калибра и множество вспомогательных военных средств хранились в тайнике, который правоохранители выявили в городе Люботин под Харьковом в гараже, которым пользовалась общественная организация. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции на своей странице в соцсети.

Уточняется, что харьковские оперативники получили информацию о хранении большого количества оружия в одном из районов области, после чего вместе со следователями следственного управления областного главка и работниками прокуратуры установили место тайника - гараж, которым длительное время пользовались представители одной из общественных организаций.

"В частности, в подвальном помещении гаража изъяли 472 корпуса ручных гранат различного типа, 765 запалов типа УЗРГМ и УЗИ, более 660 гранатометных выстрелов различного типа, 122 пусковых ракетных двигателя, 49 реактивных противотанковых гранат различного типа, 66 ручных дымовых гранат, 20 сигнальных, осветительных, минометных и противопехотных мин, выстрел с осколочно-фугасным снарядом. Кроме того, среди изъятого 55 ящиков с патронами разного калибра - почти 62 тысячи патронов, а также тротиловые шашки - общий вес 5 кг, взрывные устройства, другие боеприпасы и вспомогательные военные средства", - говорится в сообщении.

Схрон боеприпасов в Харьковской области Национальная полиция Украины

Сейчас устанавливается происхождение изъятых боеприпасов и круг лиц, причастных к организации незаконного хранения боеприпасов и оружия.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боеприпасами).

Глава организации "Патриоты - За жизнь" нардеп Илья Кива заявил, что тайник принадлежит Андрею Билецкому и его людям из "Национального корпуса".

Схрон боеприпасов в Харьковской области Национальная полиция Украины

"Этот тайник принадлежит Билецкому, как бы он ни пытался от него отмахнуться. И это - не самый большой. Такие склады-тайники есть также под Житомиром, под Киевом и под Харьковом. И в какой момент Билецкий захочет его использовать - вопрос времени и обстоятельств. Сейчас "Нацкорпус" пытается привязать этот склад к Ширяеву, чтобы снять с себя ответственность, так же, как они обвиняли меня в провокации с автобусом, гранатами и прочее. Но шило в мешке не утаишь", - рассказал "Стране" Кива.

По его словам, именно Билецкий имеет отношение к вывозу оружия из зоны боевых действий и торговле им.

"Лично Билецкий давал приказы в 2014-2015 году вывозить стрелковое оружие из зоны боевых действий, там, где дислоцировался его батальон "Азов", а в дальнейшем полк "Азов". Вывоз и торговля оружием был и остается одним из криминальных бизнесов, которым обогащался Билецкий. Внутри страны существуют десятки подобных схронов и тайников, в которых находится тяжелое стрелковое оружие и боевые комплекты. В арсенале по-прежнему находятся огнеметы "Шмель", стрелковое оружие разного калибра, автоматы, пулеметы. За эту операцию у Билецкого отвечал Боцман", - добавил Илья Кива.

Схрон боеприпасов в Харьковской области Национальная полиция Украины

Также он перечислил "Стране" имена людей, которые могут быть причастны к этому схрону.

"Можете считать это заявлением в полицию. Имена: Артем Мошенский - курировал схрон, а также Артем Субочев, Кирилл Магденко, Олег Фадеенко, Антон Шабельник, Иван Салтанов", - уточнил нардеп.

Схрон боеприпасов в Харьковской области Национальная полиция Украины

Напомним, 27 августа на трассе Киев – Харьков под Люботином представителями "Национального корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека организации "Патриоты – За жизнь". Автобус был заблокирован, и по нему был открыт огонь из автоматического оружия, сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Там отметили, что огнестрельные ранения получили два человека, которые находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации "Патриоты – За жизнь" велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. В ходе нападения был похищен один из членов организации.

"Это преступление "Нацкорпуса" и "Азова" является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе президента Зеленского, открыто заявляющего о своей поддержке их позиции", – сказано в заявлении.

В свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин заявил, что политсила будет просить Европарламент признать "Нацкорпус" террористической организацией.

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на этот инцидент. Он подчеркнул, что безнаказанность определенных лиц породила вседозволенность, и поэтому расследование по такого рода делам должно вестись быстро, а суд - быть беспристрастным.

"Мы десятилетиями слушали лозунг "Закон - один для всех". Но видим, к чему приводят пустые обещания! Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возвращения в "лихие 90-е" с дерзкими разборками на улицах", - сказал Зеленский.

Позже стало известно, что машина, на которой приехали расстреливать "Патриотов - За жизнь", принадлежит главе "Нацкорпуса" Днепропетровской области.