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Под Харьковом произошел пожар на энергоблоке ТЭС

Пожар на Змиевской ТЭС ГСЧС

Возгорание случилось ночью, однако погасить огонь спасателям удалось в 8 утра

В Харьковской области произошел пожар на Змиевской тепловой электростанции (ТЭС). Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

Как отмечается, инцидент случился 13 декабря примерно в час ночи в селе Слобожанское по адресу улица Балаклейское шоссе, 2. Предварительно, огонь вспыхнул на энергоблоке №9 корпуса Б Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго".

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Через некоторое время на место происшествия прибыли спасатели на автоцистернах и автолестницах. По прибытию было установлено, что горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей и произошло повышение температуры в 4-х бункерах золы. Всего площадь пожара составляла 50 квадратных метров.

Примерно в 03:45 огонь удалось локализовать, однако погасить возгорание спасатели смогли в 08:36 утра. 

По предварительной информации, пострадавших нет. Причина возникновения возгорания, обстоятельства и ущерб, нанесенные огнем, устанавливаются.

Напомним, недавно в Харькове на территории ТЦ "Барабашово" произошел масштабный пожар, в результате чего огнем было уничтожено по меньшей мере 21 павильон. Полиция начала расследовать инцидент как поджог. 

 

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