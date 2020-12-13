Под Харьковом произошел пожар на энергоблоке ТЭС
Возгорание случилось ночью, однако погасить огонь спасателям удалось в 8 утра
В Харьковской области произошел пожар на Змиевской тепловой электростанции (ТЭС). Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Как отмечается, инцидент случился 13 декабря примерно в час ночи в селе Слобожанское по адресу улица Балаклейское шоссе, 2. Предварительно, огонь вспыхнул на энергоблоке №9 корпуса Б Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго".
Через некоторое время на место происшествия прибыли спасатели на автоцистернах и автолестницах. По прибытию было установлено, что горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей и произошло повышение температуры в 4-х бункерах золы. Всего площадь пожара составляла 50 квадратных метров.
Примерно в 03:45 огонь удалось локализовать, однако погасить возгорание спасатели смогли в 08:36 утра.
По предварительной информации, пострадавших нет. Причина возникновения возгорания, обстоятельства и ущерб, нанесенные огнем, устанавливаются.
Напомним, недавно в Харькове на территории ТЦ "Барабашово" произошел масштабный пожар, в результате чего огнем было уничтожено по меньшей мере 21 павильон. Полиция начала расследовать инцидент как поджог.